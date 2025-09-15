Veolia remporte un contrat majeur en Arabie saoudite

Veolia annonce la signature, en Arabie saoudite, d'un accord entre son consortium (composé avec Marafiq et Lamar) et SATORP (coentreprise de Saudi Aramco et TotalEnergies Raffinage Chimie) pour un projet majeur de recyclage de l'eau dans la ville industrielle de Jubail.



Le projet comprend une usine de réutilisation de l'eau issue des effluents industriels complexes à la pointe de la technologie, d'une valeur de 500 millions de dollars, dont la construction est confiée à Veolia et Orascom pour les travaux de génie civil.



Ce contrat inclut également un contrat d'exploitation et de maintenance (O&M) qui sera assurée par le groupe français de services aux collectivités et par son partenaire pour une durée de 30 ans à partir de 2028.



L'usine disposera des technologies les plus récentes de Veolia, incluant un traitement innovant des soudes usagées pour maximiser la récupération des ressources et réduire significativement son impact environnemental.



Avec une capacité annuelle de près de 8,8 millions de m³, l'usine de réutilisation des eaux sera la plus grande de ce type au Moyen-Orient. Au-delà de SATORP, elle permettra d'offrir des solutions de traitement avancées aux futurs acteurs industriels de la région.