Veolia signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 mercredi à la Bourse de Paris, Morgan Stanley ayant relevé son conseil sur la valeur de "pondération en ligne" à "surpondérer" avec un objectif de cours porté de 32 à 33 euros, soit un potentiel haussier de l'ordre de 13%.
Dans une étude consacrée au secteur européen des services collectifs ("utilities"), les analystes de Morgan Stanley estiment qu'il s'agit du bon moment pour se positionner sur le titre après ses contre-performances enregistrées depuis le début de l'année.
Ils rappellent que Veolia a sous-performé de 20% ses comparables français dans le domaine des infrastructures en 2025, mais aussi de 2% l'indice CAC 40 et de 5% l'ensemble du marché boursier européen.
S'ils reconnaissent ne pas voir de gros catalyseurs évidents de nature à faire monter le cours vers leur scénario optimiste de 40 euros, les professionnels estiment que le potentiel de hausse est maintenant supérieur aux risques encourus, jugeant notamment qu'il est peu probable que Veolia déçoive sur ses résultats.
Morgan Stanley juge par ailleurs attractif le rendement total pour l'actionnaire (TSR) de 14% par an proposé par le groupe de services à l'environnement sur la période 2025-2030.
Si 2025 s'annonce de son point de vue comme une année perdue du fait des inquiétudes liées au contexte politique français et à l'absence de révisions à la hausse des bénéfices, ses équipes estiment que cet accès de faiblesse crée une opportunité d'achat en vue de 2026.
Suite à ces commentaires, l'action Veolia progressait de 1,2% mercredi vers 12h30, tandis que le CAC avançait de 0,1% au même moment.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,4% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (35% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (24,6% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,7%), Etats-Unis (10,9%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,8%), Allemagne (6,8%), Espagne (6,3%), Australie (4,7%), République Tchèque (4,7%), Maroc (2,8%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Chine (2,2%), Hongrie (1,8%), Chili (1,8%), Hong Kong (1,4%), Japon (1,3%), Slovaquie (1,2%) et autres (15,8%).
