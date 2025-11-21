Veolia annonce un accord avec Enviri pour lui racheter Clean Earth, 'sa plus importante et structurante acquisition depuis la fusion avec Suez, tant pour l'accélération de sa croissance aux Etats-Unis que dans le secteur des déchets dangereux américain'.
Cette opération va permettre au groupe français de doubler sa taille dans les déchets dangereux pour devenir n°2 aux Etats-Unis, et lui offrira une exposition accrue à des secteurs en forte croissance tels que la distribution et la santé.
Clean Earth est acquis à une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, ce qui représente 9,8 fois l'EBITDA estimé pour 2026 après synergies normatives. Cette transaction offre une relution du BPA courant dès la 2e année.
À l'issue de l'acquisition, le chiffre d'affaires de Veolia dans les déchets dangereux atteindra 5,2 MdsEUR, avec une marge d'EBITDA de 17%, le groupe visant désormais dans cette activité une croissance de l'EBITDA d'au moins 10% sur la période 2024-27.
La finalisation de la transaction est prévue d'ici mi-2026, sous réserve de conditions suspensives usuelles, notamment l'approbation des actionnaires d'Enviri, et l'obtention des autorisations et approbations réglementaires nécessaires.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,4% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (35% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (24,6% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,7%), Etats-Unis (10,9%), Pologne (6,8%), Royaume-Uni (6,8%), Allemagne (6,8%), Espagne (6,3%), Australie (4,7%), République Tchèque (4,7%), Maroc (2,8%), Italie (2,6%), Belgique (2,4%), Chine (2,2%), Hongrie (1,8%), Chili (1,8%), Hong Kong (1,4%), Japon (1,3%), Slovaquie (1,2%) et autres (15,8%).
