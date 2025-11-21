Veolia annonce un accord avec Enviri pour lui racheter Clean Earth, 'sa plus importante et structurante acquisition depuis la fusion avec Suez, tant pour l'accélération de sa croissance aux Etats-Unis que dans le secteur des déchets dangereux américain'.

Cette opération va permettre au groupe français de doubler sa taille dans les déchets dangereux pour devenir n°2 aux Etats-Unis, et lui offrira une exposition accrue à des secteurs en forte croissance tels que la distribution et la santé.

Clean Earth est acquis à une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, ce qui représente 9,8 fois l'EBITDA estimé pour 2026 après synergies normatives. Cette transaction offre une relution du BPA courant dès la 2e année.

À l'issue de l'acquisition, le chiffre d'affaires de Veolia dans les déchets dangereux atteindra 5,2 MdsEUR, avec une marge d'EBITDA de 17%, le groupe visant désormais dans cette activité une croissance de l'EBITDA d'au moins 10% sur la période 2024-27.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici mi-2026, sous réserve de conditions suspensives usuelles, notamment l'approbation des actionnaires d'Enviri, et l'obtention des autorisations et approbations réglementaires nécessaires.