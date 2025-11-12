Veolia signe pour 400 millions d'euros de contrats dans l'eau en Australie

Veolia a annoncé mercredi avoir remporté deux nouveaux contrats dans la gestion de l'eau en Australie et en avoir prolongé un autre pour un montant cumulé de quelque 395 millions d'euros (700 millions de dollars australiens).



Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets indique dans un communiqué que le contrat le plus important a été décroché auprès de Central Highlands Water, un opérateur public de distribution d'eau situé dans l'Etat de Victoria, avec lequel il conclu un accord de 15 ans portant sur six usines de traitement de l'eau assorti d'une option de prolongation de cinq ans.



La particularité du partenariat est qu'il sera associé à un contrat d'approvisionnement en énergie durable pour les trois premières années, réunissant ainsi deux des domaines d'expertise clés du groupe français.



Un autre contrat, d'une durée de dix ans, a par ailleurs été scellé avec Hunter Water, une entreprise publique de Nouvelle-Galles du Sud, avec une option de prolongation de cinq ans.



Aux termes de l'accord, Veolia continuera d'exploiter et d'assurer la maintenance de l'ensemble des installations de traitement de Hunter Water, y compris sa nouvelle usine de dessalement de Belmont (Nouvelle-Galles du Sud) une fois que cette dernière sera opérationnelle.



Parallèlement, Veolia a prolongé son contrat d'exploitation et de maintenance (O&M) avec Seqwater, l'autorité statutaire du gouvernement du Queensland chargée d'assurer les services d'eau pour la région du sud-est de l'Etat, concernant l'usine de dessalement de Gold Coast, et ce pour une durée de quatre ans.



Ce site peut produire jusqu'à 43 milliards de litres d'eau potable par an pour les habitants du sud-est du Queensland.



Dans un communiqué, Veolia rappelle qu'il assure actuellement l'exploitation et la maintenance de 68 usines de traitement d'eau, d'eaux usées et d'eau recyclée à travers le pays, produisant chaque jour de l'eau potable pour plus de trois millions d'Australiens, soit l'équivalent de 11% de la population du pays.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,6% mercredi matin dans les premiers échanges, à comparer avec un gain de 0,8% pour l'indice CAC 40, ce qui porte à près de 8,5% sa hausse cette année.