Verallia abaisse ses objectifs annuels

Verallia fait part d'un abaissement de ses perspectives 2025, avec un EBITDA ajusté désormais attendu autour de 700 millions d'euros (contre autour de 800 MEUR précédemment) et un free cash-flow autour de 150 MEUR (et non plus supérieur à 200 MEUR).



'L'environnement de marché s'est dégradé en août et septembre et la poursuite attendue de l'amélioration de la profitabilité au troisième trimestre ne s'est pas concrétisée', explique le fabricant d'emballages.



Malgré une poursuite de la hausse des volumes dans un contexte de consommation en retrait, son chiffre d'affaires s'est replié de 2,8% à 846 MEUR au troisième trimestre, en raison de la baisse des prix et de la détérioration du mix.



Son EBITDA ajusté s'est établi à 181 MEUR sur le trimestre écoulé, soit une marge en retrait de 0,8 point à 21,3%, ramenant le cumul sur les 9 mois premiers mois de l'année à 531,3 MEUR, soit une marge de 20,7% contre 24,3% un an auparavant.