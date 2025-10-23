Verallia fait part d'un abaissement de ses perspectives 2025, avec un EBITDA ajusté désormais attendu autour de 700 millions d'euros (contre autour de 800 MEUR précédemment) et un free cash-flow autour de 150 MEUR (et non plus supérieur à 200 MEUR).
'L'environnement de marché s'est dégradé en août et septembre et la poursuite attendue de l'amélioration de la profitabilité au troisième trimestre ne s'est pas concrétisée', explique le fabricant d'emballages.
Malgré une poursuite de la hausse des volumes dans un contexte de consommation en retrait, son chiffre d'affaires s'est replié de 2,8% à 846 MEUR au troisième trimestre, en raison de la baisse des prix et de la détérioration du mix.
Son EBITDA ajusté s'est établi à 181 MEUR sur le trimestre écoulé, soit une marge en retrait de 0,8 point à 21,3%, ramenant le cumul sur les 9 mois premiers mois de l'année à 531,3 MEUR, soit une marge de 20,7% contre 24,3% un an auparavant.
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2024, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2024, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,2%), Italie (22,8%), Espagne (15,3%), Allemagne (12,8%), Brésil (6,3%) et autres (18,6%).
