Verallia inaugure son premier four hybride à Saragosse
Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, Verallia fait part de l'inauguration de son premier four hybride sur son site de Saragosse, l'un de ses sept centres de production dans la péninsule ibérique, et qui emploie plus de 200 personnes.
Le projet du four hybride de Saragosse a été lancé en 2022 et développé avec Sorg pour un investissement total de 63 MEUR, investissement qui a d'ailleurs été reconnu par le gouvernement d'Aragon comme un projet d'intérêt régional.
Le four hybride associe 70% d'électricité renouvelable et 30% de gaz naturel ou de biocombustible, permettant de "réduire significativement l'impact environnemental tout en garantissant la fiabilité du processus de production et la flexibilité industrielle".
Avec trois lignes de production, il offre une grande agilité opérationnelle et permet de produire différentes couleurs de verre. À pleine capacité, le site de Saragosse, qui dispose de deux fours, portera sa production à 1,3 million de contenants par jour.
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2025, le groupe a produit près de 18 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2025, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 6 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,1%), Italie (23,6%), Espagne (15,8%), Allemagne (11,6%), Brésil (6,4%) et autres (18,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.