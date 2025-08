Verallia : la CDC à moins de 10% des votes

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 juillet, indirectement, le seuil de 5% du capital et de 10% des droits de vote de Verallia, au résultat d'un apport de 4.594.943 actions à l'OPA.



L'institution financière publique a précisé détenir encore, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, CDC Croissance et CNP Assurances, 5.166.108 actions Verallia, soit 4,28% du capital et 7,02% des droits de vote du fabricant d'emballage en verre.