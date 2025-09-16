Verallia obtient la validation SBTi de sa trajectoire Net Zero 2040

Verallia annonce que l'initiative Science Based Targets (SBTi) a validé sa trajectoire Net Zero 2040, alignée sur le Net-Zero Standard. L'entreprise devient ainsi le premier producteur mondial d'emballages en verre alimentaire à s'engager sur cet horizon.



Le Groupe vise une réduction de 90% de ses émissions de CO2 (scopes 1 et 2) d'ici 2040, avec compensation des 10% restants, sur la base de 2019. Cette étape complète l'objectif déjà validé de -46,2% à l'horizon 2030.



Patrice Lucas, Directeur général, estime que cette validation 'témoigne de la rigueur de la démarche et de la pertinence des investissements réalisés'.



Entre 2019 et 2024, les émissions scopes 1 et 2 ont déjà reculé de 24,7%. Le Groupe a notamment inauguré un four 100% électrique, accru l'usage de verre recyclé à 56,4% et fait passer plus d'un tiers de ses usines à l'électricité renouvelable.