Verallia : option de remboursement d'obligations largement exercée

Verallia indique que l'option de remboursement de ses obligations 2028 a été valablement exercée par les porteurs pour un montant nominal total de 399,7 millions d'euros, soit un montant total de remboursement de près de 401,8 millions.



En ce qui concerne les obligations 2031, l'option a été valablement exercée par les porteurs pour un montant nominal total de 429,8 millions d'euros, soit un montant total de remboursement (en incluant les intérêts courus) de près de 436,5 millions.



En conséquence, 100,3 millions d'euros des obligations 2028 et 70,2 millions des obligations 2031 resteront en circulation à compter de la date de remboursement optionnel, à savoir le 8 septembre prochain.



Verallia financera les montants de remboursement à verser aux porteurs d'obligations ayant exercé leur option en tirant sur le contrat de crédit 'bridge' conclu à cet effet avec un syndicat bancaire le 23 avril dernier.