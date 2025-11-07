Verallia place des obligations pour 850 millions d'euros

Verallia indique avoir procédé au placement de nouvelles obligations senior en deux tranches, pour un montant total de 850 millions d'euros, nouvelles obligations qui seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 14 novembre.



L'émission se compose de 500 MEUR d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2033, portant intérêt au taux annuel de 4,375%, et de 350 MEUR d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2029, portant intérêt au taux annuel de 3,500%.



L'opération, sursouscrite 4 fois a 'suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu'internationaux, reflétant leur confiance dans le groupe et sa stratégie de long terme'.



Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion financière active du groupe d'emballages en verre, visant à continuer à diversifier ses sources de financement et à allonger la maturité moyenne de sa dette.