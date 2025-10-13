Vergnet annonce avoir procédé à plusieurs augmentations de capital par compensation de créances, pour un montant total, prime d'émission incluse, de 544 215,78 EUR. Cette opération vise à réduire l'endettement du groupe auprès de plusieurs créanciers.
Au total, 3 365 234 747 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,0001 EUR chacune, ont été émises conformément à la 21? résolution adoptée lors de l'Assemblée générale du 30 septembre 2024.
Le capital social de la société a ainsi été augmenté de 544 215,78 EUR.
Vergnet réalise plusieurs augmentations de capital
Publié le 13/10/2025 à 18:23
