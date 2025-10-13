Créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989, Vergnet S.A. n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes. Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire et hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés. Présent dans plus de 50 pays et regroupant 200 collaborateurs en 11 implantations, Vergnet S.A. a installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues.