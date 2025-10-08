Vergnet annonce la conclusion d'un contrat tripartite avec Sunman Energy et Innotec, lui conférant l'exclusivité de la distribution en France des panneaux photovoltaïques souples SMF520J-12X12UW de Sunman.

Ces modules légers et flexibles visent les installations sur toitures à faible charge ou structures contraintes. Le partenariat inclut la formation des installateurs et la garantie d'une disponibilité continue des produits selon les standards internationaux. Innotec accompagnera le déploiement commercial grâce à son réseau.

Selon Jérôme Gacoin, PDG de Vergnet SA, cet accord 'renforce la position du groupe dans le solaire et ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration du photovoltaïque en France'.