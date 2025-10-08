Vergnet signe un accord exclusif pour la distribution de panneaux solaires en France

Vergnet annonce la conclusion d'un contrat tripartite avec Sunman Energy et Innotec, lui conférant l'exclusivité de la distribution en France des panneaux photovoltaïques souples SMF520J-12X12UW de Sunman.



Ces modules légers et flexibles visent les installations sur toitures à faible charge ou structures contraintes. Le partenariat inclut la formation des installateurs et la garantie d'une disponibilité continue des produits selon les standards internationaux. Innotec accompagnera le déploiement commercial grâce à son réseau.



Selon Jérôme Gacoin, PDG de Vergnet SA, cet accord 'renforce la position du groupe dans le solaire et ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration du photovoltaïque en France'.