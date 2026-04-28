Verimatrix vise un retour à la croissance à horizon 2028
Le spécialiste de la protection numérique a publié un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 millions de dollars au premier trimestre 2026, en baisse de 7%, incluant la contribution limitée à un mois de l'activité XTD, cédée début février.
Sur une base recentrée sur l'anti-piratage, le chiffre d'affaires ressort à 10,3 MUSD, en hausse de 1%.
Dans un environnement de marché toujours exigeant, le groupe met en avant une dynamique commerciale solide, portée par la progression de ses offres d'abonnement (+4%) et la bonne tenue des ventes de licences (+17%). L'ARR abonnements progresse de 7% à 15,5 MUSD au 31 mars 2026, illustrant la montée en puissance des revenus récurrents.
Verimatrix poursuit par ailleurs la mise en oeuvre de son plan de transformation engagé en 2025, avec un recentrage stratégique sur son coeur de métier. Le groupe indique maintenir une approche disciplinée, axée sur l'exécution opérationnelle et une allocation sélective des ressources, dans un contexte de visibilité toujours limitée.
La société entend accélérer le développement de ses offres d'abonnement, tout en capitalisant sur sa base installée et en ciblant des segments à fort potentiel, notamment le sport et la protection des contenus numériques.
A horizon 2028, Verimatrix vise un retour à la croissance, une amélioration de l'EBITDA et un flux de trésorerie disponible positif.
Verimatrix est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, les services et les applications sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l'offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports.
Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser et des services hébergés sur le cloud qui offrent une sécurité et une capacité d'analyse des données inégalées. Fière d'accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l'Internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.