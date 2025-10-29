Verisk Analytics a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2025, désormais estimées entre 3,05 et 3,08 milliards de dollars, en deçà des attentes du marché fixées à 3,12 milliards. Cette révision s’explique par une baisse de la demande pour ses modèles de risques liés aux catastrophes naturelles, conséquence d’un niveau historiquement bas d’événements climatiques extrêmes. L’action du groupe chute actuellement de 12%.

Le ralentissement de la saison des ouragans dans l’Atlantique, sans impact terrestre majeur aux États-Unis jusqu’à fin septembre, a réduit les besoins en évaluations de risques. Malgré ce contexte, Verisk a enregistré une progression de 5,9% de son chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre, atteignant 768 millions de dollars. Le bénéfice ajusté est ressorti à 1,72 dollar par action, contre 1,67 dollar un an plus tôt, soit 240,9 millions de dollars au total.

Certaines activités ont compensé partiellement ce manque à gagner : les revenus liés à la souscription ont augmenté de 6,9% et ceux liés aux sinistres de 3,6%, portés par la demande en solutions anti-fraude et de gestion des risques corporels. Verisk continue de miser sur l’intelligence artificielle pour affiner ses outils analytiques, mais le recul de 15,7% de son titre depuis janvier reflète les inquiétudes du marché quant à la croissance du groupe dans un environnement moins propice aux services climatiques.