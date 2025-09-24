Verizon déploie la 5G à Smith Island, dans la Maryland

Verizon annonce avoir connecté Smith Island, communauté isolée du Maryland, à son réseau mobile et internet haut débit. Jusqu'ici, les habitants dépendaient d'un DSL limité et n'avaient quasiment aucune couverture mobile. Désormais, ils bénéficient de la 5G, d'un accès internet rapide pour les foyers et entreprises, ainsi que d'un service de téléphonie fixe fiable.



Le projet, financé par l'État du Maryland via un fonds fédéral de 2,3 MUSD dédié au haut débit dans les zones mal desservies, a été attribué en février 2024 et achevé en juin 2025. Les travaux ont nécessité des solutions techniques inédites, dont la transmission du signal depuis le continent et le déploiement de fibre souterraine jusqu'aux antennes de l'île.



Selon Lynn Cox, SVP et Chief Network Officer, 'Smith Island a représenté un défi unique, mais nos ingénieurs ont trouvé une solution. Les habitants peuvent désormais se connecter, apprendre, travailler et se divertir comme jamais auparavant.' Ce déploiement devrait améliorer la qualité de vie, renforcer la sécurité publique et soutenir la croissance économique locale.



