Verizon met la main sur Starry

Verizon Communications annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Starry, fournisseur de services haut débit sans fil fixes de nouvelle génération desservant des immeubles à logements multiples aux Etats-Unis.



'Cette acquisition stratégique renforce la capacité différenciée de Verizon à fournir l'Internet haut débit aux immeubles à logements multiples et aux communautés urbaines, en tirant parti de la technologie innovante à ondes millimétriques de Starry', explique-t-il.



Ceci accélérera le plan de l'opérateur télécoms visant à doubler le nombre d'abonnés au réseau sans fil fixe à 8-9 millions d'ici 2028 et à étendre la disponibilité du haut débit sans fil fixe à 90 millions de foyers au cours de la même période.



Starry sert actuellement près de 100 000 clients sur cinq marchés : Boston, New York, Los Angeles, Denver et Washington. La clôture de l'acquisition est prévue d'ici le premier trimestre 2026, sous réserve d'approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles.