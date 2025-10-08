Verizon met la main sur Starry
Publié le 08/10/2025 à 16:28
'Cette acquisition stratégique renforce la capacité différenciée de Verizon à fournir l'Internet haut débit aux immeubles à logements multiples et aux communautés urbaines, en tirant parti de la technologie innovante à ondes millimétriques de Starry', explique-t-il.
Ceci accélérera le plan de l'opérateur télécoms visant à doubler le nombre d'abonnés au réseau sans fil fixe à 8-9 millions d'ici 2028 et à étendre la disponibilité du haut débit sans fil fixe à 90 millions de foyers au cours de la même période.
Starry sert actuellement près de 100 000 clients sur cinq marchés : Boston, New York, Los Angeles, Denver et Washington. La clôture de l'acquisition est prévue d'ici le premier trimestre 2026, sous réserve d'approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles.