Verizon s'apprête à tailler dans ses effectifs

Dans une lettre publique de son CEO Dan Schulman, Verizon annonce son intention de réduire ses effectifs de plus de 13 000 employés dans toute l'organisation, et de diminuer considérablement ses dépenses externalisées, y compris de main-d'oeuvre.



'Nous devons évoluer pour répondre aux besoins de nos clients et renforcer notre leadership sur le marché. Notre structure de coûts actuelle limite notre capacité à investir significativement dans notre proposition de valeur client', explique Dan Schulman.



'Chaque secteur de l'entreprise connaîtra un certain niveau de changement, et nous aurons des discussions avec chaque employé concerné afin de nous assurer qu'il soit traité avec le plus grand respect et soin', affirme le dirigeant.



Il ajoute qu'un fonds de 20 millions de dollars a été mis en place pour aider les employés quittant l'opérateur télécoms, fonds qui se concentrera sur le développement des compétences, la formation numérique et le placement professionnel.