Verizon s'associe avec Eaton Fiber pour la fibre optique

Verizon Communications annonce la signature d'un accord commercial de fibre optique avec Eaton Fiber, filiale de Tillman Global Holdings, marquant 'une nouvelle étape dans l'accélération de sa stratégie de convergence du haut débit et de la mobilité'.



L'accord cible des adresses desservies sur de nouveaux marchés, étendra rapidement la disponibilité de la fibre optique de Verizon et permettra à davantage de clients d'accéder à Fios, son service haut débit ultra-rapide et hautement fiable.



Verizon sera le fournisseur exclusif de services de fibre optique résidentiels sur le nouveau réseau tout au long de la phase de construction et pour une période supplémentaire, assurant ainsi un avantage concurrentiel dans l'acquisition d'abonnés.



Eaton Fiber financera et construira le réseau et sera responsable de la maintenance et de l'installation du réseau. Verizon sera responsable des ventes et du marketing, ainsi que du service client pour les utilisateurs finaux.