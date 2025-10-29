Verizon voit son BPA trimestriel croitre légèrement

Verizon publie un BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) de 1,21 dollar au titre du 3e trimestre 2025, comparativement à 1,19 dollar un an auparavant, pour un EBITDA ajusté en augmentation d'environ 2% à 12,8 milliards.



A 33,8 MdsUSD, les revenus de l'opérateur télécoms ont augmenté de 1,5%, avec une progression des revenus de services mobiles de 2,1% à 21 MdsUSD, et des ventes d'équipements mobiles en croissance de 5,2% à 5,6 MdsUSD.



'Nous allons prendre des mesures audacieuses et responsables sur le plan budgétaire pour redéfinir la trajectoire de Verizon à ce point d'inflexion critique. Nous passerons rapidement à une culture axée sur le client', affirme son CEO Dan Schulman.



Verizon confirme ses objectifs pour 2025, à savoir des hausses de 1 à 3% de son BPA ajusté, de 2,5 à 3,5% de son EBITDA ajusté, et de 2 à 2,8% pour ses revenus totaux des services mobiles, ainsi qu'un free cash-flow annuel de 19,5 à 20,5 MdsUSD.



En outre, il affirme rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs d'investissement pour 2025 et s'attend à ce que les dépenses d'investissement se situent dans ou en dessous sa fourchette précédente de 17,5 à 18,5 MdsUSD.