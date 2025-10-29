Verizon publie un BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) de 1,21 dollar au titre du 3e trimestre 2025, comparativement à 1,19 dollar un an auparavant, pour un EBITDA ajusté en augmentation d'environ 2% à 12,8 milliards.
A 33,8 MdsUSD, les revenus de l'opérateur télécoms ont augmenté de 1,5%, avec une progression des revenus de services mobiles de 2,1% à 21 MdsUSD, et des ventes d'équipements mobiles en croissance de 5,2% à 5,6 MdsUSD.
'Nous allons prendre des mesures audacieuses et responsables sur le plan budgétaire pour redéfinir la trajectoire de Verizon à ce point d'inflexion critique. Nous passerons rapidement à une culture axée sur le client', affirme son CEO Dan Schulman.
Verizon confirme ses objectifs pour 2025, à savoir des hausses de 1 à 3% de son BPA ajusté, de 2,5 à 3,5% de son EBITDA ajusté, et de 2 à 2,8% pour ses revenus totaux des services mobiles, ainsi qu'un free cash-flow annuel de 19,5 à 20,5 MdsUSD.
En outre, il affirme rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs d'investissement pour 2025 et s'attend à ce que les dépenses d'investissement se situent dans ou en dessous sa fourchette précédente de 17,5 à 18,5 MdsUSD.
Daniel H. Schulman est un homme d'affaires qui a été à la tête de 8 entreprises différentes. Actuellement, M. Schulman est président, directeur général et administrateur de PayPal Holdings, Inc. et président et directeur général de PayPal CA Ltd. (une filiale de PayPal Holdings, Inc.). M. Schulman est également membre du Council on Foreign Relations, Inc. et membre du Lead Director Network et siège au conseil d'administration de 6 autres sociétés.
Dans le passé, M. Schulman a occupé les postes de président non exécutif de NortonLifeLock, Inc. et de président-directeur général de Booking Holdings, Inc. et de président-directeur général de Priceline.com LLC (une filiale de Booking Holdings, Inc.), de président du groupe d'entreprises d'American Express Co, Président et directeur général de la plate-forme technologique d'eBay, Inc, président de la division des marchés de consommation d'AT&T, Inc et président d'AT&T WorldNet (filiale d'AT&T, Inc), conseiller chez Greycroft LLC, président et directeur général de PayPal, Inc, directeur général et administrateur de Virgin Mobile USA, Inc et président du groupe prépayé de Sprint Communications, Inc.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle au Middlebury College et un MBA à la Leonard N Stern School of Business.
Verizon Communications Inc. est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- prestations de télécommunications mobiles : prestations de téléphonie mobile, de transmission de données, etc. assurées aux Etats-Unis via Verizon Wireless ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie locale et longue distance, d'accès à Internet haut débit, de diffusion de chaînes TV, de messagerie, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services de télécommunications (82,8%) et d'équipements de télécommunication mobile (17,2%).
Le CA par client se ventile entre particuliers (76,2%), entreprises (21,9%) et autres (1,9%).
