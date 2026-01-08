Vers davantage de prudence à Wall Street à la veille de l'emploi

Wall Street devrait ouvrir sur un mode attentiste jeudi matin à la veille de la parution des chiffres très attendus de l'emploi, qui aideront non seulement à dresser le bilan de santé de la première économie du monde mais aussi à orienter les anticipations des investisseurs concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Environ 30 minutes avant le coup d'envoi des échanges, les "futures" sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en baisse de 0,4% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le S&P 500 et de 0,2% pour le Nasdaq.



Les marchés américains ont jusqu'ici connu un début d'année en trombe, une performance tendant ainsi à confirmer l'adage boursier selon lequel les premiers jours du mois de janvier sont traditionnellement positifs pour les actions.



Si la tendance est restée plutôt bien orientée ces derniers jours, l'heure n'a plus à la prise de risques à moins de 24 heures du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, qui pourrait donner de nouvelles indications aux investisseurs sur la santé du marché du travail, un élément dont la Fed a a fait un facteur essentiel dans la poursuite de sa politique d'assouplissement monétaire.



Publiées ce matin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 8 000 la semaine dernière, ce qui confirme que la tendance de fond est bien à la décélération actuellement sur le front de l'emploi.



Il faudra cependant attendre demain et les chiffres officiels de l'emploi, toujours très surveillés par les marchés, afin d'y voir véritablement plus clair.



Des données inférieures aux 60 000 créations de postes prévues par le consensus au mois de décembre laisseraient la porte ouverte à de nouvelles baisses de taux cette année.



"Si la hausse du chômage (...) devait se prolonger, cela apporterait de l'eau au moulin des partisans d'une poursuite rapide de la baisse des taux", rappelaient les équipes d'Oddo BHF en début de semaine.



Si la politique monétaire demeurera un élément clé pour l'orientation des marchés cette année, les stratèges de Goldman Sachs estiment que le soutien apporté par les banques centrales pourrait être moins important.



Dans une note de stratégie publiée dans la matinée, la banque d'affaires explique rester légèrement favorable aux actifs risqués pour 2026, soutenus par une croissance mondiale solide et une inflation en baisse, mais se montre prudente face aux actions dont les valorisations sont élevées et les primes de risque comprimées.



En attendant, les valeurs du secteur de la défense devraient gagner du terrain jeudi alors que le président Donald Trump a déclaré hier soir, qu'après des négociations avec des sénateurs et des élus de la Chambre des représentants, il avait décidé que le budget militaire serait porté à 1 500 milliards de dollars en 2027.



Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans reprend quatre points de base à plus de 4,17% après avoir chuté mercredi au plus bas depuis le début de l'année, à 4,13%.



Le dollar revient à des plus hauts depuis novembre face à l'euro, qui enfonce le seuil de 1,1660, soutenu par l'indice ISM solide des services publié hier, même si ses gains pourraient rester imités en attendant les chiffres de l'emploi de demain, qui pourraient générer de la volatilité.