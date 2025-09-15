Rheinmetall fait part d'un accord avec Lürssen en vue de l'acquisition de Naval Vessels Lürssen (NVL), la division militaire du chantier naval de Brême, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.
NVL possède quatre chantiers navals dans le nord de l'Allemagne, ainsi que des sites internationaux. Elle emploie environ 2100 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros au cours de l'exercice 2024.
Anciennement connue sous le nom de Lürssen Defence, NVL a été séparée de la division yachts en 2021 tout en demeurant au sein du groupe familial Lürssen. Elle est considérée comme un pionnier dans la R&D de systèmes maritimes de surface autonomes.
'Avec cette acquisition stratégique importante, Rheinmetall élargit son portefeuille à la construction navale et renforce sa position de fournisseur leader de technologies de défense en Allemagne et en Europe', affirme le groupe de défense allemand.
Rheinmetall et Lürssen ont l'intention de conclure officiellement la transaction dans un avenir proche. Sous réserve de l'approbation des autorités antitrust compétentes, ils prévoient de la finaliser au début de l'année 2026.
Vers l'acquisition de Naval Vessels Lürssen par Rheinmetall
Publié le 15/09/2025 à 09:04
