Les semiconducteurs reprennent leur souffle et les investisseurs se souviennent que d'autres secteurs existent. Mais ce léger retour de manivelle ne détourne pas les regards de la vague d'introductions en bourse géantes qui se prépare. Pendant ce temps, les chiffres de l'emploi américain, qui sortiront cet après-midi, pourraient rappeler à la Fed qu'elle a encore du travail.

La stratégie boursière la plus efficace du monde de 2026, acheter tout ce qui touche de près ou de loin à l'industrie des semiconducteurs, a pris un petit retour de manivelle hier. Ce sont les résultats de Broadcom, l'un des porte-étendards de la spécialité, qui ont suscité une vague de prises de bénéfices sur des actions qui en avaient bien besoin. Symbole de ce retournement de tendance, l'ETF iShares Semiconductor a lâché 2%. Il ne gagne plus que 100% cette année, pour que vous ayez quand même la vision relative en plus de la vision absolue.

Mais la séance de jeudi n'est pas un cas isolé depuis que l'écosystème des puces a décidé de prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier pour rebondir à la fin du mois de mars. Il y a déjà eu trois épisodes de ce type. Le plus spectaculaire a eu lieu sur les séances du vendredi 15 et du lundi 18 mai, pour une baisse de plus de 6% des valeurs des semiconducteurs aux Etats-Unis. A chaque fois, le train de la hausse est reparti de plus belle.

Attention, je n'essaie pas de démontrer que la baisse d'hier est sans lendemain. Je rappelle juste que la libido des investisseurs pour les puces est proche de la techno-zoophilie (je ne sais pas si j'ai le droit d'écrire ça, mais c'est trop tard). Jusqu'à présent, le marché a sporadiquement trouvé des prétextes pour prendre des bénéfices, un résultat par-ci, une limite technique par-là, un commentaire apocalyptique de gourou au milieu… Mais il a systématiquement trouvé deux fois plus d'arguments pour racheter frénétiquement.

Une séance comme celle de la veille a permis aux investisseurs de redécouvrir des secteurs devenus invisibles : la santé, la consommation cyclique ou la banque. De quoi redonner un petit coup de fouet à l'Europe, qui peine à maintenir la cadence.

Si l'IA ne nous mange pas tous crus, elle aura dévoré un sacré paquet d'investissement. Les investisseurs se sont confortablement installés au fond du tonneau des danaïdes pour être sûrs d'être recouverts de dollars. Et ça fonctionne très bien. La narration est renforcée par le bouillonnement des introductions en bourse géantes qui se préparent. OpenAI et Anthropic, les meilleurs ennemis de l'IA, dans quelques mois. SpaceX, dans quelques jours. Avec l'arrivée en bourse d'une seconde société d'Elon Musk, sur la base d'une valorisation stratosphérique, le message implicite et explicite à la fois, c'est "le ciel n'est plus la limite", ou "vers l'infini et au-delà", pour boucler avec le titre du jour. Lors de la présentation détaillée de l'opération hier matin, les grandes banques d'affaires de Wall Street ont rivalisé de commentaires tous plus élogieux les uns que les autres. Et ce n'était pas forcément le bal des faux-culs : elles sont vraiment exaltées par l'opération, au-delà de l'argent qu'elles vont récupérer en faisant partie du pool de prestataires de l'IPO.

La vraie question maintenant est de savoir si l'IPO de SpaceX prolongera l'apesanteur technologique jusqu'aux opérations d'Anthropic et OpenAI, ou si ce sera une forme d'acmé du cycle boursier actuel. Même si les investisseurs ont un peu peur de toute cette exubérance, ils continuent à se ruer dans la brèche, en dépit des prix de l'énergie élevés, du marché de la dette privée et du private equity qui se tend ou de l'accroissement des probabilités de hausse des taux un peu partout, qui rendra l'argent plus cher et donc plus rare. Drôle d'époque boursière, qui repose toute entière sur la promesse technologique.

Pour revenir à des considérations plus terre à terre, ce qui est tout à fait à contre-courant de l'actualité, les chiffres mensuels de l'emploi américain seront annoncés cet après-midi à 14h30. Les pré-indicateurs ne laissent pas entrevoir de fléchissement. Si le marché du travail des Etats-Unis reste vigoureux, les paris de hausse de taux de la Fed vont se renforcer parce qu'il y aura de la marge de manœuvre additionnelle pour lutter contre l'inflation sans endommager trop l'économie. Le consensus table sur un taux de chômage stable et faible à 4,3%, pour 85 000 créations d'emplois dans le secteur non-agricole.

La situation au Moyen-Orient n'évolue guère. En revanche, les choses ont l'air de bouger à l'est de l'Europe. Volodymyr Zelensky a écrit à Vladimir Poutine pour reprendre les discussions de paix.

En Asie Pacifique ce matin, le marché coréen coule, puisqu'il surjoue à la hausse et à la baisse le comportement des semiconducteurs. Le KOSPI lâche plus de 4% pour finir la semaine. Le Japon et Taïwan perdent plus de 1%. L'Australie rend 0,7%. Les baisses sont plus modérées à Hong Kong, en Chine continentale et en Inde.

Le CAC 40 lance sa séance en hausse de 0,2% à 8 261 points. Le SMI prend 0,1% à 13 361 points. Le Bel 20 recule de 0,1% à 5 531 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Balance des paiements de la France avril 2026 (France)

08h45 : Indice de la production industrielle avril 2026 (France)

14h30 : Rapport sur l’emploi (NFP) mai 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aena : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.

Air France-KLM : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 9,30 EUR à 10 EUR.

Antofagasta : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3900 à 4600 GBX.

Arverne Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7 à 10 EUR.

Atria : Inderes passe d'alléger à accumuler et réduit l'objectif de cours de 17,50 EUR à 16 EUR.

Belimo Holding : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 700 à 1070 CHF.

Carel Industries : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 31 à 34 EUR.

CMC Markets : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 275 GBX à 500 GBX.

Discoverie Group : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 800 GBX.

Finnair : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,10 EUR à 3,60 EUR.

Inditex : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52,50 EUR à 62 EUR.

Moncler : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 58,70 à 62,60 EUR.

Nordnet : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 320 SEK à 400 SEK.

Partners Group Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1200 à 960 CHF. Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1100 à 930 CHF.

Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38,30 à 38,50 EUR. Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 37 EUR à 35 EUR.

Wacker Chemie : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 68 à 95 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Schneider Electric place 850 millions d'euros d'OCEANE convertibles.

Qantas envisage une commande de 20 gros-porteurs Boeing ou Airbus, selon Reuters. Airbus qui a livré 81 appareils en mai (+59% sur un an).

Eiffage remporte un contrat de 110 MEUR en Allemagne pour la construction de ponts et voies d'accès.

Alstom investit plus de 55 MUSD dans un centre de maintenance pour trains aux Etats-Unis.

Scor a racheté pour 378,1 MEUR d'obligations subordonnées 2047 et 2048.

Pierre Gautier, ancien PDG de Saint-Gobain, est élu président de Forvia.

Vusion approuve l'ensemble des résolutions de son Assemblée générale du 4 juin 2026.

Wallix publie le descriptif de son programme de rachat d'actions.

Adocia présentera le 16 juin 2026 les résultats de phase III de BioChaperone Lispro lors d'un webcast.

Un trafic de navettes contrasté pour Getlink en mai.

François Bourgoin est nommé directeur général d'Atlantem, filiale de Herige

Agripower annonce un projet majeur de joint-venture pour accélérer sa stratégie de développeur-investisseur sur des sites Brownfield.

Theraclion annonce le premier déploiement clinique du Sonovein à Hainan, en Chine.

ABL Diagnostics annonce la cession d'un nouveau bloc d'actions par ABL.

Les principales publications du jour: Miliboo...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

La filiale suisse de HSBC mise en examen à Paris pour des soupçons de blanchiment de capitaux et corruption au Liban.

Les actionnaires de Heineken plaident pour un successeur externe à Dolf van den Brink, selon le FT.

Givaudan s'offre une participation majoritaire dans la maison de parfumerie espagnole Eurofragance.

ABB fournira les systèmes d'alimentation et de propulsion de deux remorqueurs électriques en Inde.

Generali nomme un nouveau directeur des investissements pour le groupe.

Terna porte son programme d'EMTN à 6 milliards d'euros.

Oxford BioMedica reste ouverte à des offres de rachat après avoir rejeté la proposition d'EQT.

SBM Offshore cède une participation de 45% dans le navire Chalchi loué à Woodside Energy.

JD Sports envisage la cession de son activité de distribution Billionaire Boys Club.

Apollo renonce à son projet de rachat du britannique Bodycote.

Raspberry Pi anticipe une rentabilité en hausse au premier semestre.

Corporación Acciona Energías cède son portefeuille hydroélectrique espagnol pour 66 millions d'euros.

La Cour suprême des États-Unis donne raison à Hikma dans le litige de contrefaçon de brevet contre Amarin.

Les principales publications du jour: Sectra AB (publ).

D'Amérique du Nord

Blackstone a limité pour la première fois les rachats de son fonds de crédit privé phare.

Lululemon chute de 11% hors séance après ses trimestriels.

Boeing envisage d'accélérer la cadence du 737 pour se rapprocher des objectifs de production d'Airbus, selon Air Current. Lufthansa signale par ailleurs l'affaissement du train avant d'un Boeing 787-9 Dreamliner à la porte d'embarquement de l'aéroport de Francfort.

Walmart intègre les menus Subway à son offre de livraison en 30 minutes.

Visa et Brale explorent un règlement en stablecoins privés pour les paiements institutionnels.

Lakefront Biotherapeutics et Gilead finalisent l'acquisition d'Ouro pour 1,68 MdUSD au comptant.

Terry Duffy, PDG de CME Group, alerte sur le risque systémique des nouveaux contrats perpétuels crypto.

Le PDG de Ciena rejette toute comparaison avec la bulle Internet.

Brian Chesky, PDG d'Airbnb, lance un nouveau laboratoire d'IA.

PG&E franchit le cap du million de raccordements solaires résidentiels.

D'Asie et d'ailleurs

TES décroche un contrat d'équipement de puces de 21,2 milliards de KRW auprès de SK Hynix.

SoftBank Group fixe le prix d'une émission de titres hybrides de 260 milliards de yens.

Postal Savings Bank of China lève 30 milliards de yuans par voie obligataire.

Le traitement contre l'insuffisance rénale d'Otsuka préserve la fonction de l'organe en phase finale d'essais.

Coles fait l'objet d'un examen de la part de l'ACCC concernant un projet d'acquisition de bail en Nouvelle-Galles du Sud.

Les principales publications du jour: Hon Hai Precision, United Microelectronics.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.