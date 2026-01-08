Vers la privatisation de Hang Seng Bank par HSBC après un vote favorable des actionnaires

L'opération de retrait de la cote franchit une étape décisive avec l'approbation massive des actionnaires minoritaires, ouvrant la voie à une intégration totale au sein du groupe HSBC.

HSBC Holdings a annoncé que son projet de privatisation de Hang Seng Bank, réalisé par voie de plan d'arrangement, a reçu l'aval des actionnaires lors des assemblées tenues ce jour.



La proposition a recueilli environ 86% des suffrages des actionnaires non intéressés, dépassant largement les seuils requis par l'Ordonnance sur les sociétés et le Code des offres publiques de Hong Kong. Cette étape marque la fin de l'indépendance boursière de Hang Seng Bank, qui deviendra une filiale à 100% de HSBC Asia Pacific et, par extension, du groupe HSBC.



Le processus entrera dans sa phase finale le 23 janvier 2026 avec l'audience de la Haute Cour de Hong Kong chargée de sanctionner le plan.



"Cette approbation reflète une forte confiance dans la franchise de Hang Seng Bank et dans les opportunités que la pleine propriété au sein du groupe HSBC peut libérer", a commenté Georges Elhedery, directeur général du groupe HSBC.



Si les dernières conditions sont remplies, le retrait de la cote à la Bourse de Hong Kong deviendra effectif le 27 janvier 2026. Cette intégration stratégique simplifie la structure du groupe et renforce sa présence sur son marché clé en Asie.



Le titre progresse actuellement de 0,5% à Londres dans un marché en retrait de 0,2%.