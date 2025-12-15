Les États-Unis ont déclaré lundi qu’un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine se rapprochait, bien que des points de désaccord subsistent, notamment sur la question du territoire et des garanties de sécurité demandées par Kyiv. Une nouvelle série de négociations s’est tenue à Berlin, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’émissaires du président américain Donald Trump, dont Jared Kushner et l’envoyé spécial Steve Witkoff.

Selon des responsables américains, Kyiv serait prêt à renoncer à son objectif d’adhésion à l’OTAN en échange de garanties de sécurité bilatérales équivalentes à l’article 5 du traité atlantique, sans pour autant rejoindre formellement l’Alliance. Un tel engagement exigerait toutefois l’aval du Congrès américain. Les négociateurs affirment que Moscou serait disposé à accepter cet arrangement et, fait notable, à ne pas s’opposer à une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

Environ 90% des points de friction entre l’Ukraine et la Russie auraient été réglés, selon Washington. Reste la question territoriale, que Vladimir Poutine continue de poser comme condition à un accord : Moscou exige que Kyiv cède des territoires, une exigence que Zelensky rejette fermement. Donald Trump, intensifiant son implication diplomatique, a estimé dans une interview que Zelensky devrait accepter l’accord soutenu par les États-Unis "car il est en train de perdre". Un discours téléphonique du président américain est attendu lundi soir à Berlin, lors d’un dîner réunissant Zelensky et plusieurs dirigeants européens. De nouveaux pourparlers pourraient se tenir à Miami d’ici la fin de la semaine.