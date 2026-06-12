Vers un accord entre Washington et Téhéran, mais des incertitudes demeurent

L'administration américaine estime qu'un accord avec l'Iran pourrait être conclu dans les prochains jours, notamment sur la réouverture du détroit d'Ormuz et le démantèlement progressif du programme nucléaire iranien. Un haut responsable américain a indiqué que les chances d'aboutir avaient nettement progressé, tout en soulignant que Washington ne considérait pas encore l'accord comme acquis en raison des divisions internes au sein du système politique iranien.

Plusieurs acteurs impliqués dans les discussions affichent néanmoins un optimisme croissant. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays joue un rôle de médiation, a affirmé qu'un "texte final agréé" avait été trouvé entre les deux parties. De son côté, Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient conclu un "excellent règlement" du conflit, sous réserve de la finalisation des documents, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a estimé qu'un protocole d'accord n'avait "jamais été aussi proche".



Des divergences subsistent toutefois sur le contenu des négociations. L'agence iranienne Mehr a évoqué un projet comportant notamment la levée des sanctions pétrolières américaines, la fin du blocus naval et le déblocage d'avoirs iraniens gelés. Donald Trump a rapidement contesté ces informations, affirmant que les éléments publiés ne correspondaient pas aux termes convenus entre les parties. Malgré les avancées annoncées, aucun accord définitif n'a encore été officiellement signé.