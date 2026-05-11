Selon Bloomberg, le conglomérat japonais SoftBank Group envisagerait un investissement d'importance en France, de plusieurs milliards de dollars, pour un projet de centre de données dédiés à l'IA.

Masayoshi Son, fondateur de la société, pourrait dévoiler les modalités de ce projet dans les prochaines semaines. Ce dernier s'inscrit dans la stratégie, plus large, du groupe de déploiement d'infrastructures d'intelligence artificielle. Le média américain précise que le dirigeant a évoqué l'idée d'injecter jusqu'à 100 milliards de dollars en France selon des sources proches du dossier. Bloomberg précise que l'investissement dans l'Hexagone pourrait toutefois être nettement inférieur selon les priorités d'investissements de SoftBank Group.



Toujours selon ces sources citées par Bloomberg, l'origine de cette idée proviendrait directement d'une rencontre avec Emmanuel Macron.



L'annonce pourrait intervenir lors du sommet Choose France, programmé le 1er juin prochain au château de Versailles. Cet événement est destiné a attiré les investissements étrangers en France et promouvoir l'attractivité économique du pays.