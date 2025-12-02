Vers un rapprochement de Sodify et Tikehau IM

Tikehau Capital annonce un projet de rapprochement de sa filiale Sodify, leader indépendant de l'épargne immobilière et spécialiste des SCPI, au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d'actifs.



"Cette opération stratégique vise à réunir les expertises de ses deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographique et plus diversifié", explique le groupe.



Tikehau Capital se revendique comme acteur de référence dans la gestion d'actifs immobiliers. Avec 13,8 milliards d'actifs sous gestion à fin septembre, sa stratégie "actifs réels" représente aujourd'hui 27% de ses encours.



L'opération envisagée, qui prendrait la forme d'une fusion de Sodify dans Tikehau IM, pourrait être finalisée d'ici la fin du 1er trimestre 2026. Ce projet sera piloté par un comité dédié, réunissant des responsables issus des deux entités.