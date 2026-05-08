Les principaux indices américains s'affichent en territoire positif sur fond d'espoirs de paix persistants au Moyen-Orient et de créations d'emplois meilleures que prévu en avril. Peu après 16h00, le Dow Jones progressait de 0,18% et le Nasdaq de 1,15%.

Pour rappel, les indices actions américains ont terminé la séance de jeudi dans le rouge, avec par exemple un repli de près de 0,4% du S&P 500, "en raison de questions sur la validité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran", selon Deutsche Bank.



"En effet, il y a eu une escalade claire ces dernières heures, avec les frappes américaines sur des cibles en Iran, en réponse à des tirs iraniens sur trois navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz", pointait la banque allemande ce matin.



"Et en retour, Donald Trump a posté que "nous les frapperons beaucoup plus durement, et beaucoup plus violemment, à l'avenir, s'ils ne signent pas leur accord, RAPIDEMENT !"", poursuivait-elle dans sa note quotidienne.



Des espoirs de paix qui demeurent au Moyen-Orient



"La réalité demeure que non seulement le cessez-le-feu continue de tenir, selon les déclarations du président Trump, mais aussi que les discussions entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent, avec des progrès vers un accord", tempère Michael Brown.



Selon ce stratège de Pepperstone, le fait que l'on reste sur une voie, bien que cahoteuse, vers la désescalade et la fin du conflit suffit à maintenir un potentiel de hausse pour les actifs risqués comme les actions.



Il prévient toutefois qu'un risque de prises de bénéfices avant le week-end plane sur les actions, dans une journée chargée non seulement en raison de la géopolitique, mais aussi des chiffres de l'emploi aux États-Unis.



Des créations d'emplois bien supérieures aux attentes



Selon le rapport mensuel du Département du Travail, qui vient de paraître, l'économie américaine a créé 115 000 postes non agricoles le mois dernier, loin devant les 62 000 attendus, mais tout de même en baisse par rapport aux 185 000 de mars.



Par ailleurs, le taux de chômage est resté stable, comme prévu, à 4,3%, pour un total de 7,4 millions de personnes sans emploi. Enfin, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2%, alors que les analystes tablaient sur une hausse un peu plus importante de 0,3%.



"Depuis l'été dernier, chaque rapport mensuel sur l'emploi contredit le précédent, avec une alternance de signaux positifs (janvier et mars) et de signaux négatifs (décembre et février)", notait Oddo BHF en début de semaine.



"La moyenne de ces évolutions erratiques est une stabilisation du rythme des créations d'emplois au voisinage de zéro et un taux de chômage qui évolue dans une fourchette étroite de 4% à 4,5%", poursuivait le bureau d'études.



Des trimestriels mitigés pour Airbnb et Expedia



Dans l'actualité des valeurs, la plateforme de location de logements Airbnb a publié jeudi soir des résultats trimestriels contrastés, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, mais un BPA légèrement inférieur aux prévisions du marché.



Toujours dans le tourisme, le groupe de voyages en ligne Expedia a dégagé un chiffre d'affaires et un BPA ajusté meilleurs que prévu au titre du 1er trimestre 2026, mais a fait part d'un ralentissement de la croissance des nuitées réservées.



Par ailleurs, Wedbush a réaffirmé son opinion "surperformance" sur Apple avec un objectif de cours porté de 350 USD à 400 USD, entrevoyant un avenir prometteur pour la firme technologique à l'ère de l'IA, qui débutera selon lui lors de la WWDC en juin.