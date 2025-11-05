Forsee Power annonce que son conseil d'administration, réuni le 4 novembre, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment B vers le marché Euronext Growth Paris.

'Ce marché nous offrira une place de cotation dynamique, attractive pour une base élargie d'investisseurs, tout en nous permettant de réduire certains coûts administratifs', explique son fondateur et PDG Christophe Gurtner.

Sous réserve de l'autorisation de l'AG des actionnaires et de l'accord d'Euronext Paris, ce transfert s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.