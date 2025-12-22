Compagnie Lebon est une société holding organisée autour de 5 pôles d'activités : - capital-investissement (48,2% du CA) : gestion de fonds d'investissement spécialisés dans le capital-risque et dans l'acquisition de sociétés financée partiellement par endettement (Paluel-Marmont Capital), valorisation d'actifs immobiliers (Paluel Marmont Valorisation) et investissement dans des fonds pour la création d'entreprises et la reprise de grandes sociétés (Paluel-Marmont Finance) ; - exploitation hôtelière (37,4% ; Esprit de France) : détention et gestion de 13 hôtels à fin 2024 ; - gestion d'établissements thermaux (13,9%) : gestion des thermes de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Allevard, ainsi que les deux hôtels de Brides-les-Bains ; - gestion d'actifs immobiliers (0,2%) ; - autres (0,3%). La totalité du CA est réalisée en France.