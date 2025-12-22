La Compagnie Lebon a fait part vendredi soir de la signature d'une promesse d'achat par un acquéreur pour reprendre la participation minoritaire d'Esprit de France SAS dans la société Madeleine Premier, qui détient le fonds de commerce de l'Hôtel Fauchon à Paris (quartier de la Madeleine).
Cette promesse d'achat, soumise aux conditions suspensives d'usage, concerne l'ensemble des titres de la société Madeleine Premier, y compris la participation de 49% d'Esprit de France détenue dans la société depuis 2016.
Esprit de France, filiale de Compagnie Lebon, accompagne l'exploitation de ce fonds de commerce depuis son ouverture en 2018. Cette promesse fait suite à une période d'exclusivité et un processus concurrentiel ayant donné lieu à la réception de plusieurs offres.
Compagnie Lebon est une société holding organisée autour de 5 pôles d'activités :
- capital-investissement (48,2% du CA) : gestion de fonds d'investissement spécialisés dans le capital-risque et dans l'acquisition de sociétés financée partiellement par endettement (Paluel-Marmont Capital), valorisation d'actifs immobiliers (Paluel Marmont Valorisation) et investissement dans des fonds pour la création d'entreprises et la reprise de grandes sociétés (Paluel-Marmont Finance) ;
- exploitation hôtelière (37,4% ; Esprit de France) : détention et gestion de 13 hôtels à fin 2024 ;
- gestion d'établissements thermaux (13,9%) : gestion des thermes de Brides-les-Bains, Salins-les-Thermes et Allevard, ainsi que les deux hôtels de Brides-les-Bains ;
- gestion d'actifs immobiliers (0,2%) ;
- autres (0,3%).
La totalité du CA est réalisée en France.
