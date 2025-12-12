Après lui avoir cédé environ 13,56% du capital social d'APG|SGA le 29 mai 2024, JCDecaux annonce avoir signé un accord avec NZZ, pour lui vendre 325 519 actions supplémentaires d'APG|SGA, correspondant à 10,85% de son capital social.

Cette opération générera un paiement en faveur de JCDecaux de 71 millions de francs suisses, soit environ 76 millions d'euros avant frais de transaction, et ramènera la participation du groupe français dans APG|SGA à environ 5,6%.

La transaction, qui devrait être finalisée au printemps 2026, est soumise à diverses conditions dont l'introduction dans les statuts d'APG|SGA d'une clause garantissant que cette transaction n'obligera pas NZZ à déclencher une offre sur la totalité des actions.