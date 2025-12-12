Après lui avoir cédé environ 13,56% du capital social d'APG|SGA le 29 mai 2024, JCDecaux annonce avoir signé un accord avec NZZ, pour lui vendre 325 519 actions supplémentaires d'APG|SGA, correspondant à 10,85% de son capital social.
Cette opération générera un paiement en faveur de JCDecaux de 71 millions de francs suisses, soit environ 76 millions d'euros avant frais de transaction, et ramènera la participation du groupe français dans APG|SGA à environ 5,6%.
La transaction, qui devrait être finalisée au printemps 2026, est soumise à diverses conditions dont l'introduction dans les statuts d'APG|SGA d'une clause garantissant que cette transaction n'obligera pas NZZ à déclencher une offre sur la totalité des actions.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de supports se répartit comme suit :
- mobilier urbain (50,8% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 629 737 faces publicitaires commercialisées à fin 2024), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (35,3% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 157 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2024, le groupe commercialise 340 848 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (13,9% ; n° 1 européen) : 121 226 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,7%), Royaume Uni (11%), Europe (29,4%), Asie Pacifique (21,1%), Amérique du Nord (7,7%) et autres (13,1%).
