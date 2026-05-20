Vers une nouvelle coentreprise Stellantis/Dongfeng ?

Selon Reuters, Stellantis et Dongfeng devraient annoncer la création d'une co-entreprise et l'assemblage d'une voiture électrique de la marque chinoise Voyah (appartenant à Dongfeng) dans une usine de Rennes.

Toujours selon deux sources citées par Reuters, Stellantis détiendrait 51% de la futures entité.



Ce partenariat viendrait renforcer celui annoncé vendredi dernier. Pour rappel les deux sociétés avaient signé un accord de coopération stratégique en renforçant leur coentreprise DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobile). Cet accord prévoit la production en Chine par DPCA de nouveaux modèles Peugeot et Jeep pour le marché chinois ainsi que pour l'exportation.