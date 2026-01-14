Vers une offre tout-cash de Netflix pour Warner Bros

Netflix se prépare à transformer sa proposition en une offre entièrement en numéraire pour mettre la main sur les studios et les activités de streaming de Warner Bros. Discovery, selon une source citée par Reuters.

D'après une source proche du dossier citée par Reuters, le géant du streaming envisage une proposition entièrement en numéraire, en lieu et place de son montage initial mêlant cash et actions, valorisé 82,7 milliards de dollars.



Ce virage vise à rendre l'opération plus lisible pour les actionnaires et à fluidifier un processus qui devrait encore prendre plusieurs mois. L'enjeu est aussi de mieux verrouiller un dossier devenu explosif : Paramount Skydance a lancé une offensive concurrente avec une offre 100% cash d'environ 108,4 milliards de dollars pour l'ensemble de WBD, y compris ses chaînes câblées.



Paramount a engagé un bras de fer judiciaire



Malgré ce différentiel de prix, Warner Bros. Discovery afficherait une préférence pour la proposition Netflix, le conseil d'administration jugeant l'offre Paramount plus risquée car très dépendante d'un financement par endettement, et donc plus incertaine à finaliser.



En toile de fond, la bataille d'enchères porte sur l'une des bibliothèques les plus rentables d'Hollywood (de Harry Potter à Game of Thrones, en passant par l'univers DC), dans une industrie en pleine recomposition autour du streaming.



L'opération se heurte déjà à des inquiétudes politiques sur la concentration des médias, tandis que Paramount a engagé un bras de fer judiciaire pour obtenir davantage d'informations sur les discussions entre Warner et Netflix