Vers une ouverture hésitante à Paris pour une séance chargée

Au vu de futures sur le CAC 40 à peu près atones vers 8 080 points, la Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante alors que l'incertitude règne au Moyen-Orient, que de nombreux indicateurs d'activité sont attendus ce jour et que la saison des résultats bat son plein.

Mercredi à Wall Street, le S&P 500 a progressé de 1,05% à 7 137,9, le Nasdaq 100 a gagné 1,73% à 26 937,3, tandis que le Dow Jones a avancé de 0,69% à 49 490, soutenus par la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran.



Pour rappel, Donald Trump a annoncé, plus tôt dans la semaine, une prolongation indéfinie de la trêve avec l'Iran : le marché y a vu un signal d'accalmie, même si Téhéran refuse de reprendre des discussions avec Washington tant que le blocus sur les ports iraniens reste en vigueur.



Un appétit pour le risque de retour, selon Christopher Dembik



"Les actions naviguent à vue en raison des incertitudes géopolitiques. Mais, en toile de fond, l'appétit pour le risque est de retour", estime ce matin Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



Le stratège souligne notamment que le VIX (indicateur de volatilité du marché américain) évolue désormais sous le seuil des 20, généralement considéré comme la frontière entre phases d'aversion au risque et phases d'appétit pour le risque.



"Il n'y a pas de tensions particulières sur le crédit ni sur la dette. Le mid-swap mid cap, utilisé comme référence pour financer ou valoriser la dette des entreprises européennes de taille moyenne, n'a que très légèrement augmenté", note-t-il par ailleurs.



"Dans ces conditions, on voit mal les banques centrales surréagir la semaine prochaine en relevant leurs taux, alors même que le contexte de marché ne s'y prête pas", conclut Christopher Dembik.



Une séance riche en indicateurs macroéconomiques...



Plusieurs données prévues ce jeudi permettront de jauger l'impact de la situation géopolitique sur la conjoncture économique, à commencer par l'indice du climat des affaires en France, attendu peu avant l'ouverture.



De même, les opérateurs pourront ensuite se montrer attentifs aux indices PMI en estimation préliminaire pour le mois d'avril, d'abord en France et dans les autres pays européens ce matin, puis aux États-Unis cet après-midi.



...ainsi qu'en publications d'entreprises



Leur attention pourra aussi se porter sur les nombreuses publications trimestrielles de groupes depuis la veille au soir, avec notamment celles d'EssilorLuxottica, L'Oréal, Carrefour, STMicroelectronics, Dassault Systèmes ou Renault.



En dehors des composantes du CAC 40, des entreprises telles que Gecina, Verallia, Ipsen, Sartorius Stedim Biotech, GTT ou ID Logistics ont elles aussi dévoilé leurs points d'activité au titre des trois premiers mois de l'année.