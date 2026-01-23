Vers une ouverture prudente à Wall Street après la déception Intel

Wall Street pourrait démarrer cette dernière séance de la semaine sur une note de légère prudence, alors que la publication jugée globalement décevante d'Intel jeudi soir devrait peser sur le moral des investisseurs.

A un peu moins d'une demi-heure du coup de cloche d'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 (-0,3%) augurent en effet d'un léger repli des indices actions américains après les gains engrangés la veille.



Pour rappel, le Dow Jones a terminé la séance de jeudi sur un gain de 0,63% à 49 384 points, tandis que le S&P 500 a pris 0,55% à 6913 points, et que le Nasdaq-100 a signé une progression de 0,76% à 25 518 points.



"Nous avons une vision attractive des actions américaines", affirme David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management, mettant en avant de nombreux facteurs en faveur de cette classe d'actifs.



"Nous pensons que le contexte des actions américaines reste favorable, porté par une croissance économique résiliente, une politique favorable de la Réserve fédérale, ainsi que l'investissement et l'adoption de l'IA", explique-t-il ainsi.



Néanmoins, la publication trimestrielle d'Intel de jeudi soir pourrait être lourdement sanctionnée, le géant des processeurs ayant certes dépassé les attentes au 4e trimestre 2025, mais dévoilé des perspectives jugées insuffisantes.



Pour le 1er trimestre 2026, il prévoit un bénéfice nul et des revenus compris entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, des chiffres en deçà des estimations de Wall Street, faisant chuter d'environ 12% le titre dans les échanges hors séance.



Outre les résultats d'Intel, les investisseurs pourront réagir à ceux de SLB (ex-Schlumberger), marqués par un BPA trimestriel en baisse moins forte que prévu et un engagement à rendre plus de 4 milliards de dollars aux actionnaires en 2026.



Au chapitre des statistiques, ils prendront connaissance, peu après la cloche d'ouverture, de l'indice PMI composite en estimation flash pour janvier, puis de l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan.



A titre indicatif, Jefferies anticipe une révision en légère hausse de l'indice "UMich" pour janvier, à 54,5 en données définitives après une estimation préliminaire de 54 il y a deux semaine, et après être ressorti à 52,9 en décembre 2025.