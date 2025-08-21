Après les révélations récentes autour d'une éventuelle prise de participation de l'administration Trump dans Intel, les rumeurs s'intensifient : Washington adopterait une posture plus interventionniste, et Micron pourrait être le prochain sur la liste.

L’administration a dévoilé son intention de transformer une partie des subventions du CHIPS Act versées à Intel en une participation de près de 10%. L’opération permettrait de renforcer la compétitivité du fondeur américain, encore à la traîne face à ses deux grands rivaux : Arm sur le segment CPU et TSMC dans la fonderie. Pour l’État, il s’agit de prendre des positions directes dans une industrie considérée comme stratégique, alors que les États-Unis affichent l’ambition de bâtir en Ohio la plus grande usine de semi-conducteurs au monde.

Micron dans le viseur ?

Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, a déclaré sur CNBC que Washington souhaitait désormais un retour sur ses “investissements” : “Nous obtiendrons des capitaux propres en échange… au lieu de simplement accorder des subventions”. De quoi laisser entendre qu’Intel ne sera pas un cas isolé. Dans les rumeurs de marché, le nom de Micron revient régulièrement.

Micron se positionne en effet sur un segment critique : les puces mémoires HBM, essentielles aux GPU destinés aux data centers. Le marché n’est disputé qu’entre trois acteurs mondiaux, Micron, SK Hynix et Samsung, et un renforcement du champion américain dans ce domaine aurait du sens, d’autant qu’il pourrait s’articuler avec le projet Stargate et les futures infrastructures en Ohio.

Une stratégie à clarifier

Intel et Micron ne sont pas les seuls à bénéficier du CHIPS Act : TSMC et Samsung profitent aussi de ces subventions. Mais comment l’État américain justifierait-il une prise de participation directe dans des entreprises sud-coréennes ou taïwanaises, surtout dans un secteur aussi stratégique pour l’intelligence artificielle ?

Pour l’heure, le dossier reste encore flou. Celui d’Intel est toujours en négociation, preuve que Washington tâtonne dans ce virage interventionniste. Si Micron devait suivre, cela marquerait une étape supplémentaire vers un changement profond du rôle de l’État américain dans la filière des semi-conducteurs.