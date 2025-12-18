Daiichi Sankyo a annoncé jeudi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait validé une variation de type II pour Datroway, l'anticorps conjugué qu'il développe en collaboration avec AstraZeneca, dans le traitement du cancer du sein triple négatif, ouvrant la voie à son examen par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), l'organe consultatif de l'autorité sanitaire européenne.
Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique japonais précise que cette validation concerne l'évaluation du datopotamab deruxtecan (Datroway) en monothérapie en première ligne chez des patients adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif non résécable et métastatique ne pouvant pas bénéficier d'une immunothérapie.
"Datroway a montré tout son potentiel en vue de remplacer la chimiothérapie traditionnelle et d'améliorer la survie des patients atteints d'un cancer du sein triple négatif métastatique, la forme la plus agressive de la maladie et associée à l'un des pronostics les plus défavorables", a commenté Ken Takeshita, le responsable mondial de la R&D chez Daiichi Sankyo.
Selon AstraZeneca, environ sept patients sur dix atteints d'un cancer du sein triple négatif métastatique ne peuvent pas recevoir d'immunothérapie en raison de la biologie de leur tumeur ou d'autres facteurs, ce qui implique qu'une chimiothérapie reste pour eux le traitement standard de première ligne.
La validation de cette demande par l'EMA laisse ainsi entrevoir une deuxième indication de Datroway dans le cancer du sein en Europe après celle obtenue en août dernier, qui portait sur le cancer du sein métastatique positif aux récepteurs hormonaux (HR) et négatif au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) ayant déjà reçu une thérapie endocrinienne et une chimiothérapie.
AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de produits (94,2%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (39,8%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (24,4%), maladies respiratoires et auto-immunes (14,6%) et autres (21,2% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ;
- revenus de collaboration (5,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (8,8%), Europe (21,6%), Etats-Unis (40,3%), Amériques (5,9%) et Afrique-Asie-Australie (23,4%).
