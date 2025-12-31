Vestas annonce avoir reçu des commandes de 574 MW aux États-Unis et au Canada pour des projets non divulgués.
Vestas a également reçu une commande de 288 MW en Australie.
Le groupe a reçu également une commande totalisant 102 MW pour deux projets éoliens en Italie de la part de son partenaire Edison. Les projets s'inscrivent dans un accord-cadre plus large de 400 MW.
La commande comprend le projet Andretta-Bisaccia qui comprendra cinq éoliennes EnVentus V150-5,6 MW et douze turbines V150-4,5 MW, ainsi que le projet Rocchetta qui comprendra quatre turbines V136-4,5 MW.
Les deux projets seront soutenus par un accord de service d'exploitation et de maintenance de 10 ans.
" La signature de l'accord-cadre avec Edison et la sécurisation des deux premiers projets de firme totalisant 102 MW marque une étape importante pour renforcer notre partenariat de longue date et nous apprécions profondément la confiance et la collaboration d'Edison.", a déclaré Francesco Amati, directeur général de Vestas Italie.
Vestas Wind Systems A/S est le 1er producteur mondial de systèmes de génération d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de turbines éoliennes et de systèmes de production d'énergie éolienne (78,6%) : 2 837 turbines et systèmes (d'une capacité totale de 12 900 MW) vendues en 2024. Le groupe commercialise également des pièces de rechange ;
- prestations de services (21,4%) : notamment prestations de maintenance et signature d'accords d'extension de garanties.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (2%), Allemagne (13,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,2%), Etats-Unis (20%), Brésil (10,1%), Amériques (8,7%) et Asie-Pacifique (14,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.