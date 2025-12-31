Vestas a reçu plusieurs commandes pour des projets éoliens

Vestas annonce avoir reçu des commandes de 574 MW aux États-Unis et au Canada pour des projets non divulgués.



Vestas a également reçu une commande de 288 MW en Australie.



Le groupe a reçu également une commande totalisant 102 MW pour deux projets éoliens en Italie de la part de son partenaire Edison. Les projets s'inscrivent dans un accord-cadre plus large de 400 MW.



La commande comprend le projet Andretta-Bisaccia qui comprendra cinq éoliennes EnVentus V150-5,6 MW et douze turbines V150-4,5 MW, ainsi que le projet Rocchetta qui comprendra quatre turbines V136-4,5 MW.



Les deux projets seront soutenus par un accord de service d'exploitation et de maintenance de 10 ans.



" La signature de l'accord-cadre avec Edison et la sécurisation des deux premiers projets de firme totalisant 102 MW marque une étape importante pour renforcer notre partenariat de longue date et nous apprécions profondément la confiance et la collaboration d'Edison.", a déclaré Francesco Amati, directeur général de Vestas Italie.