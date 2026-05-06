Vestas confirme ses prévisions pour 2026, Jefferies reste à l'achat

Jefferies maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 215 DKK après la publication des résultats du 1er trimestre 2026.



Jefferies souligne le bon début d'année grâce à la performance des solutions énergétiques et à la montée en puissance des activités offshore, générant un chiffre d'affaires supérieur de 3 % aux prévisions et un EBIT ajusté nettement supérieur aux attentes, avec une marge supérieure de 140 points de base.



L'EBIT ajusté s'élève à 127 millions d'euros, contre 71 millions d'euros pour les prévisions. Cela correspond à une marge d'EBIT ajusté de 3,2 %, soit environ 140 points de base de plus que les prévisions (1,8 %).



Selon Jefferies, les commandes sont également solides (+44 % sur un an, soit 3 % de moins), avec des succès dans les secteurs offshore britannique et onshore américain.



"Le secteur offshore a connu un bon démarrage avec un carnet de commandes dépassant les 10 milliards d'euros après d'importants contrats au Royaume-Uni, et le secteur onshore américain a également bien démarré" indique le bureau d'analyse.



Les prévisions pour l'exercice sont confirmées pour 2026. Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires de 20 à 22 milliards d'euros (contre 21 milliards d'euros précédemment), une marge d'EBIT ajustée de 6 à 8 % (contre 7 % précédemment), dont une marge d'EBIT des services de 15,5 à 17,5 % (contre 16,5 % précédemment).