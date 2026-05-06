Jefferies maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 215 DKK après la publication des résultats du 1er trimestre 2026.
Jefferies souligne le bon début d'année grâce à la performance des solutions énergétiques et à la montée en puissance des activités offshore, générant un chiffre d'affaires supérieur de 3 % aux prévisions et un EBIT ajusté nettement supérieur aux attentes, avec une marge supérieure de 140 points de base.
L'EBIT ajusté s'élève à 127 millions d'euros, contre 71 millions d'euros pour les prévisions. Cela correspond à une marge d'EBIT ajusté de 3,2 %, soit environ 140 points de base de plus que les prévisions (1,8 %).
Selon Jefferies, les commandes sont également solides (+44 % sur un an, soit 3 % de moins), avec des succès dans les secteurs offshore britannique et onshore américain.
"Le secteur offshore a connu un bon démarrage avec un carnet de commandes dépassant les 10 milliards d'euros après d'importants contrats au Royaume-Uni, et le secteur onshore américain a également bien démarré" indique le bureau d'analyse.
Les prévisions pour l'exercice sont confirmées pour 2026. Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires de 20 à 22 milliards d'euros (contre 21 milliards d'euros précédemment), une marge d'EBIT ajustée de 6 à 8 % (contre 7 % précédemment), dont une marge d'EBIT des services de 15,5 à 17,5 % (contre 16,5 % précédemment).
Vestas Wind Systems A/S est le 1er producteur mondial de systèmes de génération d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de turbines éoliennes et de systèmes de production d'énergie éolienne (78,6%) : 2 837 turbines et systèmes (d'une capacité totale de 12 900 MW) vendues en 2024. Le groupe commercialise également des pièces de rechange ;
- prestations de services (21,4%) : notamment prestations de maintenance et signature d'accords d'extension de garanties.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (2%), Allemagne (13,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,2%), Etats-Unis (20%), Brésil (10,1%), Amériques (8,7%) et Asie-Pacifique (14,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.