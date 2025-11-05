Actions en hausse
- Ceres Power (+18%) : le spécialiste de l'hydrogène a signé un accord de licence de fabrication avec le chinois Weichai Power pour produire des piles à combustible à oxyde solide destinées aux systèmes d’alimentation stationnaires, remplaçant leurs précédents contrats. Ce partenariat, le quatrième de Ceres au niveau mondial, verra le produit des licences comptabilisé en 2026.
- Vestas (+12%) : le groupe danois resserre ses prévisions annuelles, visant désormais un chiffre d’affaires entre 18,5 et 19,5 milliards d’euros (contre 18 à 20 milliards précédemment), porté par une forte amélioration opérationnelle.
Au troisième trimestre, le groupe danois a dégagé un EBIT ajusté de 416 millions d’euros, bien supérieur au consensus de 305 millions.
- Salvatore Ferragamo (+7%) : BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance. Barclays a porté son objectif de 3,50 à 5,10 EUR.
- Aixtron (+6%) : Barclays relève sa recommandation à surpondérer et fixe un nouvel objectif à 20 EUR, contre 12 EUR précédemment.
- Voltalia (+6%) : l'opérateur d'ENR a signé au Brésil de nouveaux contrats d’exploitation et de maintenance totalisant 937 MW avec plusieurs partenaires. Ces accords portent la capacité gérée pour des tiers à 8,3 GW, permettant au groupe d’atteindre avec deux ans d’avance son objectif fixé pour 2027.
- OC Oerlikon (+5%) : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 3 CHF à 3,70 CHF.
- Demant (+5%) : le groupe a réduit ses prévisions… mais le marché attendait pire ! Demant prévoit pour 2025 une croissance organique située dans le bas de la fourchette de 1 à 3%, avec un EBIT attendu entre 3,9 et 4,3 milliards de DKK.
Actions en baisse
- Evotec (-11%) : après avoir ouvert en vive hausse, le titre du CDMO allemand s'est effondré, à cause d'une perte opérationnelle alourdie sur neuf mois, pénalisée par une demande faible et la sous-utilisation de ses capacités. Le marché ne desserre pas les dents en dépit de l'annonce de la vente de la filiale Just-Evotec Biologics à Sandoz pour environ 350 millions de dollars.
- Ambu (-11%) : les prévisions du groupe sont décevantes et les analystes sont déjà en train de réviser en baisse leurs projections pour l'année prochaine.
- Sinch (-10%) : malgré un Ebitda plus élevé que prévu, le marché note une croissance morose et des anticipations qui peinent à soutenir une action qui gagne encore 50% depuis le début de l'année.
- HelloFresh (-7%) : déjà malmené hier après ses trimestriels, le titre souffre de l'ajustement à la baisse des projections des analystes. La faiblesse persistante du marché nord-américain et les difficultés dans le segment RTE continuent de peser sur les marges, même si un retour à la rentabilité est attendu en 2026, note AlphaValue.
- Siemens Healthineers (-7%) : les résultats et les prévisions du groupe allemand sont encore décevants. Le management ne voit pas de signes évidents de reprise à court terme, ce qui plombe encore plus le titre. La baisse entraîne d'autres acteurs du secteur dans le rouge, dont Sartorius Stedim Biotech (-2,5%).
- Nexi (-6%) : la fintech italienne n'a pas convaincu avec ses résultats. Les prévisions d'embellie modeste au T4 ne transportent pas les investisseurs.