Le marché se demande s'il doit brûler ses idoles

La séance a été rude hier à Wall Street pour les valeurs technologiques. Le marché a trouvé une forme d'exutoire à toute la rhétorique récente sur la bulle IA. Pour autant, le Nasdaq n'a pas perdu 4 ou 5%, mais seulement 2%. Il en faudra un peu plus pour qu'un vrai mouvement baissier se dessine. La journée marque aussi le premier anniversaire du scrutin qui a replacé Donald Trump au pouvoir et un nouveau record de durée de blocage budgétaire aux Etats-Unis.