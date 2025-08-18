L'action Vestas flambe de 11% à l'ouverture du marché danois lundi 18 août, dopé par une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis sur la fiscalité des énergies renouvelables. Les autres entreprises du secteur éolien, qu'elles soient exploitantes ou fabricantes de matériel, en profitent aussi.

"Nous estimons que les orientations annoncées sont proches du meilleur résultat possible par rapport aux discussions initiales". Le commentaire de la banque Jefferies en dit long sur les précisions apportées par l'IRS aux Etats-Unis sur la fiscalité applicable aux énergies renouvelables. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, le secteur redoutait un changement radical de traitement. Ce ne sera pas tout de suite le cas, ce qui entraîne une vague de hausses chez les acteurs européens ce matin.

Les nouvelles directives publiées par le Trésor américain consacrent l'absence de rétroactivité, ce qui sécurise les projets déjà lancés, levant une incertitude importante sur l’accès aux crédits d’impôt. Le maintien de la clause de continuité sur quatre ans permet aux projets débutant jusqu’en juillet 2026 de bénéficier d'avantages fiscaux jusqu’en 2030, assurant une visibilité précieuse pour la planification industrielle. Ce cadre renforcé conforte les prévisions optimistes du PDG de Vestas sur la dynamique du marché américain jusqu’à la fin de la décennie.

Par ailleurs, le remplacement de la règle des 5% de dépenses par un test de "travail physique" élargit les options de qualification : les travaux réalisés hors site, comme la fabrication de composants, sont désormais pris en compte. Cela donne aux développeurs et à la chaîne d’approvisionnement plus de flexibilité pour organiser les chantiers. Enfin, la reconnaissance des blocages liés aux raccordements et aux permis comme motifs valables de retard renforce encore la sécurité réglementaire.

Dans le sillage de Vestas, Nordex (+3,5%), Orsted (+3%) ou EDP Renovaveis (+5,5%) démarrent fort la semaine.