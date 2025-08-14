Vestas : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Vestas avec un objectif de cours abaissé de 110 à 100 couronnes danoises, dans le sillage d'une réduction de sa séquence pour le constructeur d'éoliennes après sa publication trimestrielle.



Précisant que le groupe danois a dévoilé pour le deuxième trimestre 2025 un profit opérationnel (EBIT) et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes, le bureau d'études voit pour lui la 'nécessité d'une fin d'année canon pour atteindre les objectifs'.



'L'objectif d'une marge d'EBIT de 10% au niveau du groupe (niveau atteint sur 2015/2018) devrait être atteint, selon nous, à horizon 2028', pronostique l'analyste, étant rappelé que cette marge était de 1,5% sur le trimestre écoulé.