Vestas reçoit une commande pour Edison en Italie

Vestas annonce avoir reçu une commande totalisant 102 MW pour deux projets éoliens en Italie de la part de son partenaire de longue date Edison, une commande s'inscrivant dans un accord-cadre plus large de 400 MW.

La commande porte sur le projet Andretta-Bisaccia qui comprendra cinq éoliennes EnVentus V150-5,6 MW et douze turbines V150-4,5 MW, ainsi que sur le projet Rocchetta qui comprendra quatre turbines V136-4,5 MW.



Le groupe danois ajoute que ces deux projets seront soutenus par un accord de service d'exploitation et de maintenance de 10 ans, "garantissant des performances et une fiabilité optimales tout au long de leur cycle de vie".



"Ces projets démontrent aussi la flexibilité du portefeuille de produits de Vestas et notre capacité à combiner différentes tailles de rotors et puissances pour maximiser la valeur pour nos clients", commente Francesco Amati, responsable de Vestas Italie.



La livraison et la mise en service des turbines sont prévues au 4e trimestre 2026. Cette commande renforce également le leadership de Vestas dans le secteur de l'énergie éolienne en Italie, où il a installé plus de 6 GW depuis 1991.