Vestas remporte une première commande d'éoliennes offshore en Corée

Vestas annonce avoir reçu une commande de 390 MW pour le projet éolien offshore Shinan-Ui dans la province de Jeollanam, en Corée du Sud, un projet marquant la première commande d'éoliennes offshore pour le groupe danois dans ce pays.

La commande comprend 26 éoliennes V236-15.0 MW ainsi qu'un accord de service de 20 ans pour soutenir une performance fiable et optimisée. Les livraisons devraient commencer en 2027, avec un début des opérations commerciales du parc éolien en 2028.



L'éolienne offshore phare de Vestas, la V236-15.0 MW, est construite sur une technologie éprouvée et a obtenu sa certification de type en 2023. Depuis son lancement, elle a obtenu plus de 9 GW de commandes fermes dans le monde.



"Ces turbines, dotées d'une technologie de classe mondiale, sont déjà déployées dans leurs premiers projets européens, la production s'accélérant pour permettre un déploiement mondial à grande échelle", commente Purvin Patel, président de Vestas Asie-Pacifique.