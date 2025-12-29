Vestas remporte une première commande d'éoliennes offshore en Corée
Vestas annonce avoir reçu une commande de 390 MW pour le projet éolien offshore Shinan-Ui dans la province de Jeollanam, en Corée du Sud, un projet marquant la première commande d'éoliennes offshore pour le groupe danois dans ce pays.
Publié le 29/12/2025 à 15:28
L'éolienne offshore phare de Vestas, la V236-15.0 MW, est construite sur une technologie éprouvée et a obtenu sa certification de type en 2023. Depuis son lancement, elle a obtenu plus de 9 GW de commandes fermes dans le monde.
"Ces turbines, dotées d'une technologie de classe mondiale, sont déjà déployées dans leurs premiers projets européens, la production s'accélérant pour permettre un déploiement mondial à grande échelle", commente Purvin Patel, président de Vestas Asie-Pacifique.