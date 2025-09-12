Vetoquinol SA est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de produits vétérinaires destinés aux animaux de compagnie (70% du CA ; chiens, chats, etc.) et de rente (30% ; bovins, porcs, volailles, etc.). L'activité du groupe s'organise autour de 4 familles de produits : - anti-infectieux ; - anti-inflammatoires ; - traitements de cardiologie et de néphrologie ; - autres : antiparasitaires, vaccins et produits diététiques. A fin 2024, le groupe dispose de 5 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,9%), Etats-Unis (20,8%), Amérique (14,9%) et Asie-Pacifique (15,4%).