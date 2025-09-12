Vetoquinol publie un résultat net en progression de 5,3% à 25,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 9,1% à 34,9 MEUR, soit une marge de 13,5%.
Le chiffre d'affaires du laboratoire de santé animale s'est tassé de 2,6% à 258 MEUR (-1% à changes constants), dont un chiffre d'affaires des produits 'essentiels' de 165 MEUR, en progression à un rythme soutenu de 4,2% à changes constants.
Vetoquinol ajoute disposer de 'solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle, génération de cash-flow, et capitaux propres) pour poursuivre sa stratégie de développement' et avoir les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.
Vetoquinol SA est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de produits vétérinaires destinés aux animaux de compagnie (70% du CA ; chiens, chats, etc.) et de rente (30% ; bovins, porcs, volailles, etc.). L'activité du groupe s'organise autour de 4 familles de produits :
- anti-infectieux ;
- anti-inflammatoires ;
- traitements de cardiologie et de néphrologie ;
- autres : antiparasitaires, vaccins et produits diététiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,9%), Etats-Unis (20,8%), Amérique (14,9%) et Asie-Pacifique (15,4%).