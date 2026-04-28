Vetoquinol voit ses revenus reculer au premier trimestre
Dans un contexte monétaire particulièrement adverse, le laboratoire dédié à la santé animale a dû naviguer contre des vents contraires historiques. L'impact des taux de change a pesé à hauteur de -5,2 millions d'euros sur le trimestre, principalement pénalisé par le dollar américain et la roupie indienne. A ces effets de conversion s'ajoute l'impact volontaire du programme de simplification des gammes complémentaires (-1,7 MEUR).
Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Vetoquinol a atteint 125 MEUR, en baisse de 4,3% en données publiées et quasi-stable (-0,3%) à changes constants, et en croissance de 1,2% à changes constants et hors programme de simplifications des gammes complémentaires. Les Etats-Unis confirment leur redressement
La bonne nouvelle est sans conteste la performance outre-Atlantique. Après une période plus atone, l'activité aux États-Unis a confirmé son rebond avec une croissance robuste de 15,6% à changes constants, atteignant 28 MEUR. Cette dynamique a compensé la stabilité du segment des produits "Essentiels" (83 MEUR), dont la part dans le mix global progresse légèrement pour s'établir à 66,3% des ventes totales. Les produits destinés aux animaux de compagnie restent le moteur principal du groupe, représentant 71% du chiffre d'affaires global (93 MEUR).
2026 : une année charnière avant les lancements de 2027
La direction a qualifié cet exercice 2026 d'"année de transition". Le groupe se concentre actuellement sur deux axes majeurs : la finalisation du programme de simplification de son catalogue, et la préparation opérationnelle du lancement de nouveaux produits "Essentiels" prévu pour 2027.
Malgré un environnement géopolitique instable, le groupe maintient son cap stratégique. L'Europe demeure son premier marché en volume (65 MEUR) tandis que les zones Amériques (hors USA) et Asie/Pacifique contribuent respectivement à hauteur de 17 et 20 MEUR (à changes constants).
Vetoquinol SA est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de produits vétérinaires destinés aux animaux de compagnie (70% du CA ; chiens, chats, etc.) et de rente (30% ; bovins, porcs, volailles, etc.). L'activité du groupe s'organise autour de 4 familles de produits :
- anti-infectieux ;
- anti-inflammatoires ;
- traitements de cardiologie et de néphrologie ;
- autres : antiparasitaires, vaccins et produits diététiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,9%), Etats-Unis (20,8%), Amérique (14,9%) et Asie-Pacifique (15,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.