Le laboratoire Vetoquinol dévoile un chiffre d'affaires de 384,2 millions d'euros en cumul à fin septembre 2025, en retrait de 3,5% à données publiées et de 1,3% à changes constants par rapport à la même période en 2024.
Le groupe de santé animale a néanmoins enregistré des impacts de changes négatifs et un impact de la simplification des gammes complémentaires, sans lesquels le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 a progressé de 0,7%.
L'activité des produits 'Essentiels' s'élève à 244,2 MEUR, en progression de 1,1% en publié et de 2,7% à changes constants, une performance affectée par le transfert en cours, dans les usines du groupe, de la fabrication de produits acquis en 2020.
Vetoquinol indique en outre que sa rentabilité opérationnelle se maintient à un niveau élevé pour les neufs premiers mois de l'année, en ligne avec le 1er semestre 2025, et qu'il continue de générer un bon niveau de free cash-flow et à améliorer son BFR.
Vetoquinol SA est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de produits vétérinaires destinés aux animaux de compagnie (70% du CA ; chiens, chats, etc.) et de rente (30% ; bovins, porcs, volailles, etc.). L'activité du groupe s'organise autour de 4 familles de produits :
- anti-infectieux ;
- anti-inflammatoires ;
- traitements de cardiologie et de néphrologie ;
- autres : antiparasitaires, vaccins et produits diététiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,9%), Etats-Unis (20,8%), Amérique (14,9%) et Asie-Pacifique (15,4%).
