Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 992 millions d'euros au 3ème trimestre, en croissance de +4,9% à périmètre et change constants et de +1,4% en base publiée, fortement impacté par l'évolution défavorable des taux de change.
Au 3ème trimestre, l'activité du Groupe a bénéficié de la résilience de la France, de la reprise en Suisse et d'une amélioration de la performance dans les pays émergents, notamment au Brésil et en zone Méditerranée. Le ralentissement aux Etats-Unis et en Afrique a pesé sur l'activité souligne le groupe.
Le Groupe s'attend désormais à un levier financier (Dette nette/EBITDA) supérieur à 1,3x à fin 2025 (précédemment 1,3x) compte tenu de l'impact négatif de l'effet change sur l'EBITDA et sur le Free Cash-Flow ainsi que d'éléments non-récurrents au deuxième semestre dont l'impact reste mesuré.
Le groupe ambitionne d'atteindre un ratio d'endettement (Dette nette / EBITDA) inférieur à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant un niveau de marge EBITDA au moins égale à 20% sur la période 2025-2027.
Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (53,5%) : 28 Mt vendues en 2024 ;
- béton prêt à l'emploi et granulats (38%) : 9,4 millions de m3 de béton prêt à l'emploi et 22,9 Mt de granulats vendus.
Le solde du CA (8,5%) concerne des activités de transport de matériel et de marchandises liés aux grands chantiers, de préfabrication de produits en béton, de fabrication de produits du bâtiment (colles, enduits, etc.) et de papiers.
A fin 2024, le groupe dispose de 275 centrales à béton, de 67 carrières de granulats, de 17 cimenteries et de 5 centres de broyage dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,8%), Europe (10,6%), Amériques (25,9%), Méditerranée (12,8%), Asie (11,3%) et Afrique (9,6%).
