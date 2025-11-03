Vicat confirme ses perspectives 2025 de chiffre d'affaires et d'EBITDA

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 992 millions d'euros au 3ème trimestre, en croissance de +4,9% à périmètre et change constants et de +1,4% en base publiée, fortement impacté par l'évolution défavorable des taux de change.



Au 3ème trimestre, l'activité du Groupe a bénéficié de la résilience de la France, de la reprise en Suisse et d'une amélioration de la performance dans les pays émergents, notamment au Brésil et en zone Méditerranée. Le ralentissement aux Etats-Unis et en Afrique a pesé sur l'activité souligne le groupe.



Le Groupe s'attend désormais à un levier financier (Dette nette/EBITDA) supérieur à 1,3x à fin 2025 (précédemment 1,3x) compte tenu de l'impact négatif de l'effet change sur l'EBITDA et sur le Free Cash-Flow ainsi que d'éléments non-récurrents au deuxième semestre dont l'impact reste mesuré.



Le groupe ambitionne d'atteindre un ratio d'endettement (Dette nette / EBITDA) inférieur à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant un niveau de marge EBITDA au moins égale à 20% sur la période 2025-2027.