Vicat robuste au premier trimestre grâce aux Amériques et à l'Afrique
Le cimentier français Vicat a publié un chiffre d'affaires de 922 millions d'euros pour le premier trimestre 2026. Malgré des vents contraires sur les changes, le groupe affiche une croissance organique solide et ajuste son organisation géographique pour soutenir ses ambitions à l'horizon 2026.
Vicat a entamé l'année 2026 sur des bases solides avec un chiffre d'affaires consolidé en progression de +8,5% à périmètre et change constants. En données publiées, la hausse est plus modérée (+4,1%), freinée par un effet de change défavorable de 52 MEUR. Cette dépréciation reflète notamment la faiblesse du dollar américain, des livres turque et égyptienne, ainsi que de la roupie indienne face à l'euro.
Le président-directeur général, Guy Sidos, souligne la "pertinence du modèle de croissance" du groupe, reposant sur un équilibre stratégique entre marchés développés et économies émergentes.
Analyse par zones : reprise américaine et bond des pays émergents
La performance du trimestre est contrastée selon les régions, mais globalement orientée à la hausse.
Dans la zone Amériques (+7,7% à pcc) un net rebond a été enregistré, particulièrement aux Etats-Unis où les volumes repartent en Californie. Le segment non-résidentiel montre des signes de redressement, porté par la demande des data centers dans le Sud-Est. Au Brésil, l'intégration de Realmix soutient également la croissance.
L'Afrique (+22,2% à pcc) est la zone la plus dynamique. Au Sénégal, Vicat a profité de la montée en puissance du four 6 et de la demande liée aux grands travaux d'infrastructures, comme le port de Ndayane.
En Asie-Méditerranée (+21,2% à pcc) la croissance a été forte en volume, notamment en Inde et en Turquie, bien que largement masquée en données publiées par l'hyperinflation et la chute des devises locales.
Enfin, en Europe (-0,9% à pcc), l'activité s'est stabilisée. En France, si les volumes ont pénalisés par la météo et le contexte électoral, la hausse des prix a permis de compenser l'augmentation des coûts de l'électricité et du carbone.
IA et nouvelle segmentation : Vicat prépare demain
L'année marque un tournant organisationnel avec une nouvelle segmentation géographique structurée autour de 4 pôles (Europe, Amériques, Asie-Méditerranée et Afrique) pour mieux refléter les synergies managériales.
Sur le plan opérationnel, le groupe mise sur l'intelligence artificielle pour optimiser ses coûts de production. Des discussions avancées sont en cours avec une start-up spécialisée pour renforcer l'expertise de la " Digital Factory " du groupe.
Perspectives confirmées
Sous réserve d'une absence d'escalade du conflit au Moyen-Orient, Vicat confirme ses objectifs pour 2026 : une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda (à pcc), des investissements industriels nets d'environ 290 MEUR et un désendettement ciblé avec un ratio de leverage inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027. Enfin, le groupe maintient son ambition d'une marge d'Ebitda égale ou supérieure à 20% sur la période 2025-2027.
Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (53,1%) : 28,9 Mt vendues en 2025 ;
- béton prêt à l'emploi et granulats (36,9%) : 9,5 millions de m3 de béton prêt à l'emploi et 25 Mt de granulats vendus.
Le solde du CA (10%) concerne des activités de transport de matériel et de marchandises liés aux grands chantiers, de préfabrication de produits en béton, de fabrication de produits du bâtiment (colles, enduits, etc.) et de papiers.
A fin 2025, le groupe dispose de 278 centrales à béton, de 68 carrières de granulats, de 17 cimenteries et de 5 centres de broyage dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,1%), Europe (11,5%), Amériques (24,5%), Méditerranée (13,3%), Asie (10,2%) et Afrique (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.