Viel & Cie accroît de plus de 10% son CA trimestriel

Viel & Cie gagne 1% après l'annonce d'une forte croissance de son activité au 1er trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires consolidé de 364,8 MEUR, en hausse de 10,5% à taux de change courants et de 18,5% à taux de change constants.

"L'évolution du cours des devises a un impact significatif en ce début d'année sur la conversion en euro des activités internationales du groupe", met en avant le groupe spécialisé dans la finance pour expliquer cet écart.



Sa filiale d'intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition, a réalisé un CA de 342,7 MEUR sur les 3 premiers mois de 2026, et sa filiale de bourse en ligne en France, Bourse Direct, de 22,1 MEUR, en hausses respectives de 10% et 18,2%.



Pour rappel, Viel & Cie détient, outre ces deux activités opérationnelles, une participation mise en équivalence de 40% dans Swiss Life Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.