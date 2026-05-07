Viel & Cie accroît de plus de 10% son CA trimestriel
Viel & Cie gagne 1% après l'annonce d'une forte croissance de son activité au 1er trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires consolidé de 364,8 MEUR, en hausse de 10,5% à taux de change courants et de 18,5% à taux de change constants.
"L'évolution du cours des devises a un impact significatif en ce début d'année sur la conversion en euro des activités internationales du groupe", met en avant le groupe spécialisé dans la finance pour expliquer cet écart.
Sa filiale d'intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition, a réalisé un CA de 342,7 MEUR sur les 3 premiers mois de 2026, et sa filiale de bourse en ligne en France, Bourse Direct, de 22,1 MEUR, en hausses respectives de 10% et 18,2%.
Pour rappel, Viel & Cie détient, outre ces deux activités opérationnelles, une participation mise en équivalence de 40% dans Swiss Life Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.
Viel & Cie est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises opérant dans le secteur de la finance. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- intermédiation professionnelle (93,6% ; Compagnie Financière Tradition) : intermédiation sur produits de taux et de change (produits monétaires, dérivés de taux d'intérêt et de change, dérivés de crédit, options de change), sur les titres et les dérivés sur titres (actions, dérivés sur actions et indices, obligations, etc.) et sur les marchés des matières premières et de l'énergie (métaux précieux, charbon, pétrole, électricité, gaz naturel, pâte à papier) ;
- courtage en ligne (6,4% ; Bourse Direct).
En outre, le groupe détient une participation de 40% dans SwissLife Banque Privée.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (46,5%), Amériques (32,4%) et Asie-Pacifique (21,1%).